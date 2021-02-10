50 ведущих благотворителей США в 2020 году передали некоммерческим организациям почти $25 млрд

Как сообщается в ежегодном исследовании газеты Chronicle of Philanthropy, это в 1,6 раза больше показателя за предыдущий год. Традиционно в число крупнейших жертвователей США вошли Майкл Блумберг, Билл Гейтс и его жена Мелинда. Крупнейшим благотворителем стал Джефф Безос.