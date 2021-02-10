КПРФ планирует 23 февраля провести протестную акцию, несмотря на запрет мэрии

Партия все еще надеется получить согласование от властей. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

«Нам отказали на наше уведомление. Хотя по существующему законодательству отказывать вообще нельзя. И нет такого слова «согласовать». Все уведомления имеют уведомительный характер, а власть может не отвечать, и это будет расцениваться как согласие, или может ответить. Но запрещать у них нет права», — сказал он.

КПРФ планирует несколько форм проведения митинга. «Это сбор на Страстном бульваре, потом шествие по Петровке, доходим до Театральной площади, где проводим митинг. Если нет возможности провести на Театральной площади провести мероприятие, то власть обязана предоставить другое альтернативное место и согласовать с организаторами время и дату. Мы все равно решим этот вопрос и обязательно проведем в торжественной обстановке и отметим 23 февраля как День защитника Отечества», — сказал Н.Зубрилин.

Депутат также подчеркнул, что полиция не имеет права задерживать депутатов на митингах.

«У нас есть законное право — собираться без оружия в соответствии с 31 статьей Конституции. Поэтому мы будем действовать строго в рамках закона и ничего нарушать не будем. Мы не опасаемся последствий. Ни в одном законе не прописано, чтобы полиция имела право задерживать депутатов Мосгордумы, Госдумы или муниципальных депутатов. Все, что происходило, начиная с 9 мая, это было абсолютно незаконно, за что несет ответственность руководство ГУВД, и те сотрудники полиции, которые применяли силу и задерживали депутатов.

Депутатов задерживать нельзя, они представители народа», — подчеркнул Н.Зубрилин.