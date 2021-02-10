Метель, сильный ветер и снежные заносы ожидают жителей Москвы сегодня вечером и завтра

МЧС призывает водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.