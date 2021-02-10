Глава думской комиссии Пискарев допустил введение уголовного наказания за вовлечение детей в незаконные акции

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев допустил введение уголовного наказания за вовлечение детей в незаконные акции. По его словам, это предложение заслуживает внимания.

Напомним, соратника Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. СК также потребовал его заочного ареста на два месяца. Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Сейчас Волков находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ.