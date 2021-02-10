Роскомнадзор не зафиксировал в СМИ призывов на несогласованные акции в 2021 году

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор осуществляет мониторинг как соцсетей, так и других интернет-ресурсов, в том числе сайтов СМИ. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 числа и 2 февраля.