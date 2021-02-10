Стабилизировать ситуацию с коронавирусом возможно только соблюдая все меры безопасности

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всемирная организация здравоохранения рекомендует России не отменять в регионах страны ношение медицинских масок. Как заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, организация сохраняет для России прежние рекомендации по профилактике коронавируса, в том числе по маскам.

Ранее стало известно, что Чечня и Удмуртия приняли решение об отмене масок. Позднее власти Чечни уточнили, что носить маски по-прежнему нужно, но эта мера будет носить рекомендательный характер, а штрафовать за отсутствие маски не будут.