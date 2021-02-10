Прокуратура Фултона возбудила дело в связи с январским телефонным звонком Дональда Трампа госсекретарю Джорджии

Прокуратура Фултона возбудила уголовное дело в связи с январским телефонным звонком Дональда Трампа госсекретарю Джорджии, республиканцу Брэду Раффенспергеру. Ранее в прессе появилась аудиозапись разговора, в котором тогда еще президент США требовал от руководства штата Джорджия изменения итогов выборов в свою пользу. Как пишет «Нью-Йорк таймс», прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа.