ЕС может ввести персональные санкции в отношении российских чиновников в ответ на силовой разгон протестных акций

Этого не исключил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Выступая в Бундестаге он сказал, что санкции могут быть сигналом о том, что определенные действия Москвы не останутся без последствий. Маас напомнил, что возможные ограничения будут обсуждаться в ЕС 22 февраля. Он считает, что ограничения должны затрагивать лиц, которые несут ответственность за репрессивные действия государственной власти против собственных сограждан.