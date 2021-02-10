ЕС может ввести персональные санкции в отношении российских чиновников в ответ на силовой разгон протестных акций

Этого не исключил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Выступая в Бундестаге он сказал, что санкции могут быть сигналом о том, что определенные действия Москвы не останутся без последствий. Маас напомнил, что возможные ограничения будут обсуждаться в ЕС 22 февраля. Он считает, что ограничения должны затрагивать лиц, которые несут ответственность за репрессивные действия государственной власти против собственных сограждан.
2021-02-10T19:38:46+03:00
2021-02-10T19:38:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 10 февраля 2021
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