Генпрокуратура предлагает привлекать к административной ответственности заочно

Генпрокуратура предлагает разработать механизмы для заочного привлечения к административной ответственности находящихся за границей организаторов несанкционированных акций. С такой инициативой в ГД выступил представитель Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров. Он также предложил подумать о финансовых санкциях для интернет-площадок , на которых подростки размещают призывы к незаконным акциям.