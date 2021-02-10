Путин пообещал Макрону, что в России возбудят уголовное дело, если в анализах Навального «найдут хоть что-то»

Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал, что пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что в России возбудят уголовное дело, если в анализах Алексея Навального «найдут хоть что-то». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи. Путин также рассказал, что предлагал помощь российских специалистов в определении яда в анализах оппозиционера, а также «принять экспертов и изучить образцы», но Макрон отказался.