Адвокат рэпера Гнойного подаст апелляционную жалобу на арест артиста

Вячеслава Машнова отправили под стражу на семь суток по статье о мелком хулиганстве.

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимом «Гнойный», не согласился с решением суда и протоколом. В нем значилось, что он третьего февраля, после суда над политиком Алексеем Навальным, выкрикивал лозунги на Невском проспекте. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в этих выражениях фигурировали названия половых органов, кроме того, рэпер, публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц. На видеозаписи слышно, что лозунги, которые выкрикивал артист, звучали, например, как «Долой испанскую инквизицию» и «Бузову в Госдуму». Защита также не согласна с решением суда, подтвердил «Эху Москвы» адвокат Машнова Павел Ясман.

В то же время, другой известный петербургский рэпер Оксимирон дважды выходил на акции протеста. Однако оба раза его отпускали из полиции без протокола.

Напомним, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», после акции протеста второго февраля в Петербурге отправили под арест почти пятьдесят человек.