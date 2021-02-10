В суд поступило первое уголовное дело, связанное с последними протестными акциями

Оно касается водителя автомобиля, который, как утверждает следствия, задел сотрудника правоохранительных органов.

По уголовной статье о применении насилия к представителю власти 34-летнему Александру Мучаеву грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до двухсот тысяч рублей. Следователи утверждают, что этот человек находился за рулём автомобиля, который задел бампером одного из полицейских во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Это произошло в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов пытались задержать муниципального депутата Людмилу Штейн и участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину – они находились на заднем сидении машины.

Как пишет интернет-издание Znak.com, это дело рассмотрят в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину. В отличие от многих фигурантов дел, связанных с этими протестами, Мучаев последние несколько недель не находится под арестом. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий – ему нельзя посещать митинги, а также общаться с потерпевшими и свидетелями.



Пресненский районный суд начнет рассмотрение дела против Мучаева 18 февраля. Всего по результатам протестов 23 января заведено несколько десятков уголовных дел. Помимо столицы, они появились также в Новосибирской области, Татарстане, Нижегородской области и в других регионах.