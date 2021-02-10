Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела РФ сравнила протесты в Москве и протесты в Минске и Гонконге

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела РФ сравнила январские протесты в Москве и летние в Минске и в Гонконге. Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, во всех случаях налицо схожесть сценариев их организации и аналогичность действий зарубежных инструкторов. Он также отметил скоординированность информационной поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ. В свою очередь, МИД России заявил, что руководство западных IT-гигантов целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой обвинил сторонников Алексея Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами. Единоросс сравнил анонсированную акцию с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде. «Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств — что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», — сказал Толстой. По мнению Петра Толстого, сейчас в России пытаются реализовать сценарий невоенного свержения власти.