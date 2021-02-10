Китай сообщил о выводе своей автоматической межпланетной станции на орбиту Марса

Как говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники, после выхода на орбиту Марса примерно до мая станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Затем посадочная платформа с 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность Марса.