КПРФ проведет акцию протеста 23 февраля в Москве, несмотря на отказ столичной мэрии согласовать ее

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» рассказали депутат Госдумы Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин. Ранее московские власти предупредили организаторов об ответственности за организацию несогласованной акции. Сегодня же мэрия не согласовала митинг либертарианцев в поддержку Алексея Навального 23 февраля. В обоих случаях власти мотивировали отказ коронавирусными ограничениями.
2021-02-10T18:32:26+03:00
2021-02-10T18:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 10 февраля 2021
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