Песков: Власти регионов в рамках своих полномочий принимают решения относительно масочного режима

Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал решения властей Удмуртии и Чечни об ослаблении масочного режима и перспективы принятия аналогичных решений другими субъектами. Ранее глава РПН Анна Попова утверждала, что приказ о масочном режиме в общественных местах никто не отменял.