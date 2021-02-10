В короткий список претендентов на премию «Оскар» в этом году вошли две российские картины

В категории «лучший иностранный художественный фильм» оказались «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Это драма, которая рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Андрей Кончаловский не согласен с тем, что его картина показывает события в Новочеркасске исключительно с точки зрения власти, — об этом режиссер говорил в эфире «Эха Москвы». Фильм «Дорогие товарищи» уже получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Также в короткий список претендентов на Оскар в категории «лучший документальный фильм» попала лента Виктора Косаковского «Гунда». Она посвящена жизни свиньи, ее поросят, а также коров и куриц. В этом черно-белом фильме не звучит человеческая речь. Косаковский считает, что человек напрасно называет себя царем природы. Фильм «Гунда» был задуман более 20 лет назад. Его исполнительным продюсером стал американский актер Хоакин Феникс.

Обе российские картины, и «Дорогие товарищи» и «Гунда» имеют хорошие шансы на Оскаре, — считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

Оглашение финального списка претендентов на Оскар пройдет 15 марта.