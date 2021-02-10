Джо Байден и новая служба нацбезопасности имеют доступ к стенограммам телефонных разговоров между Трампом и Путиным

Избранный президент США и новая служба нацбезопасности имеют доступ к стенограммам всех телефонных разговоров между Трампом и Путиным, — сообщает издание Politico.

Дональд Трамп тщательно скрывал от сотрудников детали своих разговоров с российским коллегой и другими иностранными лидерами, — пишет Politico. – Некоторые из стенограмм шифровались дополнительно системой кодовых слов, чтобы ограничить доступ к ним сотрудников и членов кабинета, а также, чтобы избежать утечек. Такой кодировке были подвергнуты, в частности, стенограммы переговоров Трампа с Владимиром Зеленским, что привело к первой попытке импичмента президента США, а также расшифровка переговоров с представителями королевской семьи Саудовской Аравии. Знакомство с текстовыми распечатками разговоров Трампа с Путиным позволит нынешним работникам Белого дома, отвечающим за безопасность государства, понять, не раскрывал ли он в этих беседах конфиденциальную информацию и не заключал ли какие-либо сделки с Кремлем, которые могут стать сюрпризом для администрации Байдена. Как сказал изданию бывший чиновник из команды Трампа, «выявление того, что он говорил Путину, является приоритетом национальной безопасности», и для получения записей этих диалогов не нужно никакого разрешения, только личный запрос действующего президента в Национальное Управление Архивов и Документации.

В намерении сохранить тайну личных контактов с российским лидером, — продолжает Politico, — «Трамп мог даже конфисковать переводческие записи, или вовсе отказаться от услуг переводчика и стенографиста с американской стороны. Атмосфера секретности в Белом доме сохраняется и после его ухода: на прошлой неделе один бывший чиновник администрации настаивал на том, что текстовые записи переговоров между Трампом и Путиным, которые иногда длились по часу и дольше, не могут быть доступными для его преемника». Politico отмечает, что сотрудница аппарата президента, переводившая большое число телефонных бесед и встреч двух лидеров, признавалась коллегам, что иногда чувствовала себя неловко, поскольку ей казалось, что она «подслушивает разговор близких друзей, мирно беседующих в баре».

Собеседник издания заметил, что содержание разговоров двух президентов на очных встречах, без переводчиков и стенографистов, вряд ли можно будет восстановить.