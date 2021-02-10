Сенат США признал процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу конституционным

Первый день рассмотрения этого вопроса завершился эмоциональным выступлением демократов и неожиданным ответом защитников Трампа.

Еще две недели назад, когда Палата Представителей передала в Сенат вынесенный 13 января тогда-президенту Дональду Трампу импичмент за подстрекательство к насилию против правительства по итогам захвата Капитолия 6 января, республиканцы из числа сторонников Трампа попытались признать процесс неконституционным — и вынесли вопрос на голосование. Голосами 55 против 45 Сенат признал процесс над теперь уже бывшим президентом соответствующим Конституции.

Во вторник сенаторы, в рамках процедуры, снова проголосовали по тому же вопросу — и на этот раз к 50 демократам примкнули уже шесть республиканцев. Для того, чтобы признать Трампа виновным, понадобится 67 голосов, то есть голоса еще как минимум 11 республиканцев — на что демократы и не рассчитывают. Поэтому процесс они намерены провести достаточно быстро — примерно за две недели, не вызывая, вероятно, свидетелей (которые все равно оспаривали бы повестки в суде).

Делегаты импичмента начали свое выступление с проигрывания 13-минутного видео с шокирующими кадра насильственного захвата Капитолия 6 января сторонниками Трампа — все члены Конгресса США в тот момент находились в здании на Капитолийском холме. Главный делегат импичмента демократ Джейми Раскин эмоционально рассказал о том, что чувствовал лично он, когда тысячи разъяренных и вооруженных людей ворвались в Капитолий — некоторые сторонники Трампа пришли «вешать» тогда вице-президента Майка Пенса и конгрессменов от Демпартии. Когда слово взяла защита Трампа, его Адвокат фактически заявил, что политики не несут ответственности за свои слова и атаковал сенатора-республиканца Бена Сасса, который склоняется к обвинению Трампа, назвав его «джентельменом из Небраски». Сегодня в Сенате продолжатся дебаты.

Российский сенатор Владимир Лукин называет начало процесса импичмента Дональду Трампу показательным. Сам Дональд Трамп считает, что история с импичментом только усилит его позиции в партии.