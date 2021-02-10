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18:18, 10 февраля 2021

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова. Ему вменяется склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Волков объявлен в межгосударственынй розыск, то есть, в пределах территории стран СНГ.

Власти активно демонстрируют свое отношение к Волкову, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Дмитрий Орешкин. По словам Орешкина, власти хотят еще больше изолировать Волкова.

Накануне штаб Алексея Навального объявил о новой акции в поддержку политика 14 февраля. Леонид Волков сказал, что это может быть флэшмоб в День всех влюбленных.

Посольство США в Москве сегодня заявило, что Вашингтон никоим образом не вовлечен в организацию протестов в России. Как сказали Интерфаксу в дипмиссии, подобные инсинуации направлены на отвлечение внимания общественности от прав россиян на выражение своего мнения.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова утверждает, что запланированная на 14 февраля акция в поддержку Навального организуется под влиянием Запада. Сегодня в эфире «Эха Москвы» она сказала, что «подготовка революций начинается с раскручивания популярной символики».



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