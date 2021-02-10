Госдума в четыре раза увеличила штрафы за неповиновение требованиям полиции во время массовых акций

Согласно новым нормам, принятым нижней палатой парламента в окончательном третьем чтении, теперь за неповиновение требованиям силовиков участника массовой акции могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. За повторное нарушение норм закона придется отдать уже от 10 до 20 тысяч. В качестве альтернативы денежному наказанию остается арест на 15 суток. Кроме того, гражданина теперь могут приговорить к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов. Фракция КПРФ считает это не конституционным, рассказал депутат от фракции Юрий Синельщиков.

Против таких поправок высказалась и фракция ЛДПР. Об этом сообщил депутат Василий Власов. В рамках нового закона также ужесточаются штрафы и за неповиновение сотрудникам ФСБ. Простому человеку за такое нарушение придется заплатить 4 тысячи рублей, а юридическому лицу грозит штраф до 70 тысяч.

Отдельно закон регулирует порядок сбора и расходования средств на проведение массовых акций и перечисления анонимных взносов в счет государства. За несоблюдение этих норм также грозят серьезные штрафы.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такая практика есть во многих странах. По его словам, эта норма обеспечит прозрачность денежных трат.

Цель законопроекта, принятого сегодня в Госдуме – закручивание гаек, — сказала в эфире «Эха Москвы» доктор юридических наук Елена Лукьянова. По словам Лукьяновой, акции протеста продолжатся, и у их участников появится навык поведения в условиях, когда власть бесчинствует.