Адвокаты женщины, которую пнул полицейский на акции протеста в Петербурге, подали жалобу в Росздравнадзор

Они считают, что врачи не имели права пускать к ней в палату сотрудника МВД. Тот пришел извинится.

Адвокаты Маргариты Юдиной полагают, что медики не оказали женщине должной помощи и нарушили противоэпидемические меры, когда пропустили полицейского к ней в палату. Женщину посещал в палате полковник полиции Сергей МузЫка. От имени коллег он извинился перед Юдиной. Вместе с Музыкой пришли и сотрудники одного из телеканалов медиа-империи Юрия Ковальчука, друга президента России Владимира Путина. Затем к Юдиной пришел с извинениями и тот полицейский, который ее пнул. О визите журналистов она не знала, рассказал «Эху Москвы» ее адвокат Евгений Герасимов.

В итоге женщину выписали спустя сутки после травмы. Позже ей стало хуже и потребовалась повторная госпитализация. Напомним, полицейский ударил Юдину ногой 23 января, когда она спросила, за что он задержал протестующего. Позже он объяснил это тем, что не разглядел женщину, так как у него запотело забрало шлема. На опубликованном видео можно разглядеть, что забрало было поднято. МВД скрывает имя, звание и номер жетона этого сотрудника.

Полиция и прокуратура до сих пор проводят проверку случившегося.