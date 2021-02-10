Следственный комитет расследует гибель нескольких пациентов подмосковной больницы

По предварительным данным, они могли умереть от проблем с подачей кислорода.

По факту смерти двух пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом агентству ТАСС рассказала представитель СК по региону Ольга Врадий. В ведомстве подтвердили, что эти люди умерли сегодня утром в реанимационном отделении. Пока что даже предварительные причины смерти официально не объявляются.

Ранее источники агентств в экстренных службах сообщали, что в одинцовской больнице умерли не два, а три человека, а произошло это из-за отключения подачи кислорода. Предварительно, речь может идти о некой технической неисправности.

Тем временем руководитель одного из структурных подразделений больницы Владимир Гордеев подтвердил, что сбой в подаче кислорода действительно был. Длился он примерно двенадцать минут. Тем не менее, сотрудник учреждения подчеркнул, что непосредственно во время этого сбоя никто не умер.

Также источник агентства «Интерфакс» в подмосковном Министерстве здравоохранения сказал, что двое пациентов больницы скончались из-за тяжести их состояния, не связанной с подачей кислорода.

Минувшей осенью уголовное дело этой же статье возбудили в отношении сотрудников одной из больниц Ростова-на-Дону. Там, как писали местные СМИ, из-за перебоев в подаче кислорода скончались 13 пациентов.