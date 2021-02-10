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18:07, 10 февраля 2021

Сразу в двух российских регионах объявили об отмене обязательного масочного режима

На ослабление одного из важнейших коронавирусных ограничений пошли в Чечне и Удмуртии. Власти регионов объясняют это стабилизацией ситуации с эпидемией.

Удмуртия объявила о рекомендательном характере ношения масок первой из регионов. Такое решение принято вместе с комплексом других мер по смягчению ограничений. В регионе уже с сегодняшнего дня в обычном режиме работают кафе и рестораны, а также театры и кинотеатры, где, правда, можно будет заполнять только 50% мест. Официально масочный режим в Удмуртии, действовавший почти 5 месяцев, перестанет быть обязательным с пятницы, однако глава республики Александр Бречалов призвал носить средства защиты тех, кто наиболее подвержен угрозе заразиться COVID-19.

Чечня формально объявила об отмене обязательного масочного режима второй из регионов, но смягчение в республике уже вступило в силу. Как и его удмуртский коллега, глава региона Рамзан Кадыров рекомендовал носить маски людям, входящим в группу риска или не переболевшим коронавирусом. Параллельно в Чечне сняты ограничения на проезд через границы республики.

В Чечне, по официальным данным, суточный прирост заболевших коронавирусом – один из самых низких в России. По сведениям оперативного штаба, за последние сутки было выявлено чуть более 20 случаев. В то же время Удмуртия находится примерно в середине перечня. За сутки в регионе оперативный штаб зафиксировал почти 100 заболевших коронавирусом.

На этом фоне некоторые субъекты публично не поддержали решение двух республик об отмене масочного режима. Преждевременным это назвали в Калининградской области и в Крыму, а власти Татарстана считают, что человек может быть носителем коронавируса даже при наличии антител.

Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что всеобщий массовый режим в России, введенный в конце октября, не отменен, требование носить маски сохраняется. Как это соотносится с решениями властей Удмуртии и Чечни, пока не ясно.

В Москве пока рано отменять обязательный масочный режим, — считает член Комиссии по здравоохранению столичной Думы Людмила Стебенкова. По ее словам, для этого необходимо, чтобы большая часть жителей была вакцинирована. Отметим, согласно официальным данным, в Москве за сутки выявили менее полутора тысяч случаев заражения коронавирусом.

Регионы преждевременно принимают решение об отмене обязательного ношения масок, — сказал «Эху Москвы» главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона. За последние сутки впервые с середины октября в стране выявили менее 15 тысяч новых случаев. В оперативном штабе подчеркивают, что на сегодняшний день выздоровели почти 88% всех заразившихся. При этом за день скончались более 500 человек. Таким образом за все время пандемии, согласно официальным данным, ее жертвами стали более 78 тысяч человек.

О резком снижении смертности от коронавируса говорить пока не приходится. На днях Росстат признал, что в целом смертность в России по итогам прошлого года увеличилась на 18%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это суровой реальностью в условиях пандемии.

Кстати, интернет-издание «Медуза», комментируя статистические данные отмечает, что Россия, по сути, оказалась на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения.



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