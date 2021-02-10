Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что приказ о всеобщем масочном режиме в России остается в силе, несмотря на то, что ситуация по коронавирусу стабилизируется. Ранее вслед за Удмуртией власти Чечни отменили в регионе обязательное ношение масок.