В Москве передали в суд первое уголовное дело против участника акции протеста в поддержку Навального

Как передает Интерфакс, Пресненский суд Москвы 18 февраля рассмотрит уголовное дело Александра Мучаева. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти на акции протеста 23 января. Дело Мучаева будет рассматриваться в особом порядке — без исследования доказательств. Такие условия подразумевают признание вины подсудимым. По версии следствия, Мучаев 23 января, находясь за рулем автомобиля, проигнорировал требование сотрудника полиции и наехал на него. Это произошло во время задержания участницы Pussy Riot Марии Алехиной и муниципального депутата Люси Штейн. Они привлечены в качестве свидетелей.