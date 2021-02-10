Издание «Проект» утверждает, что люди из окружения президента Путина купили ему крупный комплекс недвижимости в Крыму

Интернет-издание «Проект» утверждает, что люди из окружения президента Владимира Путина купили ему крупный комплекс недвижимости в Крыму. Речь идёт о даче, которой ранее пользовались советские вожди.

Из материала следует, что предприятие, работающее с банком «Россия», среди акционеров которого числятся давние друзья президента, связано с покупкой «Госдачи номер 1» в Крыму. «Проект» отмечает, что эту резиденцию сильно любил когда-то генсек СССР Никита Хрущев. В семидесятых, например, он принимал там многих иностранных гостей, позировал для фото на отдыхе и поправлял здоровье.

Интернет-издание отмечает, что покупка произошла почти сразу после присоединения полуострова к России. В расследовании сказано, что Владимир Путин уже давно хотел этот комплекс недвижимости. Там цитируются воспоминания второго президента Украины Леонида Кучмы, согласно которым дача еще 15 лет назад закупалась как официальная резиденция президента России. Сделку хотел совершить банк ВТБ. Тем не менее, она так и не была закрыта, этому помешал тогда еще президент республики Виктор Ющенко.

Издание отметило, что, по словам бывшего главы СБУ Геннадия Москаля, Путин тогда сильно обиделся на украинских чиновников, и из-за этого позже началась «первая газовая война».

«Госдачу номер 1» построили в 1955-ом году для генсека Никиты Хрущева. Сейчас, как отмечает «Проект», на её территории в 26 гектаров находятся пять бассейнов, летний домик, оранжерея и многое другое.