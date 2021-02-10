США отрицают свое отношение к организации протестных акций в России

Как заявили Интерфаксу в американском посольстве в Москве, все обвинения на этот счет являются попыткой отвлечь внимание жителей России от их прав на выражение мнения. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США. Накануне она же писала в Фейсбуке, что «натовцы проинструктировали «оппозицию».
2021-02-10T17:05:19+03:00
2021-02-10T17:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 10 февраля 2021
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