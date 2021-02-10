Исполнитель в стиле рэп Вячеслав Мошнов арестован в Петербурге на 7 суток

Музыкант, известный как Гнойный и Слава КПСС, признан судом виновным в мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте. Машнов был задержан 6 февраля за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. На рэпера в полиции составили протокол и отпустили до суда.