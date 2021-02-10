Кирилл Серебренников назвал нового худрука «Гоголь-центра» Алексея Аграновича лучшей кандидатурой на этот пост

Серебренников, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, уверен, что Агранович справится с этой работой. Ранее сообщалось, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Преемником Серебренникова назначен Агранович .
2021-02-10T16:37:35+03:00
2021-02-10T16:37:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 10 февраля 2021
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