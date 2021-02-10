Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам в четыре раза

Соответствующий закон принят в третьем чтении. Штраф за неповиновение сотруднику силовых структур вырос до 2-4 тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток, за неповиновение предусмотрен и новый вид наказания — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Этот же закон ужесточает ответственность за нарушения при финансировании массовых акций.