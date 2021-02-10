Около 400 музыкантов подписали открытое письмо к власти с требованием освободить Навального и политзаключенных

Около 400 российских музыкантов подписали открытое письмо к властям России с требованием освободить Алексея Навального и всех политзаключенных. Обращение опубликовано в Фейсбуке инициатора акции скрипача Миши Нодельмана. Среди подписавших письмо пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова. Подписанты также требуют начать диалог с несистемными политиками.
2021-02-10T16:36:22+03:00
2021-02-10T16:36:22+03:00
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16:36, 10 февраля 2021
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