Около 400 музыкантов подписали открытое письмо к власти с требованием освободить Навального и политзаключенных

Около 400 российских музыкантов подписали открытое письмо к властям России с требованием освободить Алексея Навального и всех политзаключенных. Обращение опубликовано в Фейсбуке инициатора акции скрипача Миши Нодельмана. Среди подписавших письмо пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова. Подписанты также требуют начать диалог с несистемными политиками.