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16:34, 10 февраля 2021

Интерфакс: Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию

Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.



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