СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцово после отключения подачи кислорода. СМИ сообщали о смерти трех пациентов, подключенных к системе ИВЛ в реанимации Никольской больницы. В самой больнице говорят о двух погибших, и исключают связь с аварийной ситуацией на ИВЛ.
2021-02-10T16:32:17+03:00
2021-02-10T16:32:17+03:00
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16:32, 10 февраля 2021
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