СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцово после отключения подачи кислорода. СМИ сообщали о смерти трех пациентов, подключенных к системе ИВЛ в реанимации Никольской больницы. В самой больнице говорят о двух погибших, и исключают связь с аварийной ситуацией на ИВЛ.