Вслед за Удмуртией обязательное ношение масок отменено в Чечне

При этом рекомендации носить маски сохраняется для тех, кто входит в группу риска, еще не переболел коронавирусной инфекцией, или недавно сделал прививку от COVID-19. Как говорится в распоряжении главы республики Рамзана Кадырова, в Чечне также снимаются ограничения на въезд и выезд на фоне возросшего интереса туристов к региону.
2021-02-10T16:31:03+03:00
2021-02-10T16:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 10 февраля 2021
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