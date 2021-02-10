Вслед за Удмуртией обязательное ношение масок отменено в Чечне

При этом рекомендации носить маски сохраняется для тех, кто входит в группу риска, еще не переболел коронавирусной инфекцией, или недавно сделал прививку от COVID-19. Как говорится в распоряжении главы республики Рамзана Кадырова, в Чечне также снимаются ограничения на въезд и выезд на фоне возросшего интереса туристов к региону.