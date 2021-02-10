По мнению вирусолога Виктора Зуева, отменять в регионах масочных режим преждевременно

Чечня и Удмуртия объявили об отмене обязательного ношения защитных масок в общественных местах. Главный научный сотрудник центра им. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев считает это решение преждевременным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, какая-то там ситуация, но учитывая общегосударственную, когда пандемия не закончилась, и рекомендуется ходить с масками даже привитым людям. Потому что в принципе любой иммунитет можно пробить, и надо в любом учреждении и общественном месте лучше носить маски. Я считаю пока рано снимать режим ношения масок. Я удивлен таким решением», – сказал он.

По мнению В.Зуева, отмена масочного режима может привести к увеличению распространения коронавируса.

При этом власти регионов по-прежнему рекомендуют носиться маски тем, кто находится в группе риска или еще не имеет иммунитета к коронавирусу.