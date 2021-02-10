Снятие масочного режима в Удмуртии преждевременно, так как пандемия пока не остановилась – эксперт

Снятие масочного режима в Удмуртской республике сейчас преждевременно, так как пандемия пока не остановилась. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Никто не говорит о полном прекращении карантинных мероприятий, но в целом, снятие неоправданно, потому что пандемия не остановилась. Особенно в регионах продолжаются возникновения новых случаев появления инфекции, большое количество находится в стационарах, и есть смертельные случаи», — сказал он.

Однако, по словам Г.Викулова, руководство республики может самостоятельно принимать решение на основании текущей эпидемиологической ситуации. «Они сами уполномочены и на основании Роспотребнадзора и регионального оперативного штаба принимать такое решение. А насколько это будет оправдано, будет видно в случае отмены, как изменится эпидемиологическая ситуация», — отметил он.