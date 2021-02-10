В словенской Поклюке смешанной эстафетой открывается чемпионат мира по биатлону

Смешанная эстафета – именно та дисциплина, в которой россиянам удалось прервать рекордную серию из 43 гонок без медалей. В немецком Оберхофе на этапе Кубка Мира они после длительного перерыва сразу взяли золото. Затем последовали еще два первых места – в женской эстафете и индивидуальной гонке у Александра Логинова, а также бронза мужского квартета и картина, которая представлялась очень мрачной таковой быть перестала. К чемпионату мира российская сборная набрала неплохую форму и может отличиться в эстафетных дисциплинах. Кроме того, шансы на индивидуальные медали есть у лидера команды Александра Логинова, в том случае, если ему удастся хорошо стрелять. Если у сборной и новый лидер – Эдуард Латыпов, который показывает отличную скорость и качества финишера, но и у него есть проблемы на рубежах. В женской команде прежде всего рассчитывают на Светлану Миронову, которая в нескольких гонках была близка к пьедесталу.



На чемпионате мира в Поклюке наша сборная выступит под эгидой Союза биатлонистов России без национального флага и гимна.