Нижегородское издание KozaPress погибшей журналистки Ирины Славиной прекращает свою работу

Дочь скончавшейся Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила, что приняла непростое, но единственно верное для себя решение о закрытии сайта. Она поблагодарила всех, кто последние четыре месяца активно поддерживал «Козу» и назвала это важным для себя опытом.

В комментариях под постом читатели интернет-издания, а также друзья Мурахтаевой это решение поддержали. При этом исполняющая обязанности главного редактора издания Ирина Еникеева пояснила, что архив материалов на сайте сохранится. Удалять его пока не планируют.

В начале октября главный редактор нижегородского издания «KozaPress» Ирина Славина совершила самосожжение перед зданием местного МВД. Перед самоубийством на своей странице в Фейсбуке она написала, что просит винить в ее смерти Российскую Федерацию. Родственники Славиной трижды просили возбудить уголовное дело по факту доведения ее до самоубийства, все три раза им отказали.

Маргарита Мурахтаева с момента смерти матери продолжала работать над изданием.