В Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах – сообщил только что глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, остается лишь рекомендация их носить, в том числе, гражданам из групп риска. Также Чечня снимает ограничения на передвижение через границы республики. Напомним, — накануне Удмуртия Стала первым регионом, которая отменила обязательное ношение масок.

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таких показателей не было с октября прошлого года. При этом скончались за день более 500 человек.

В Кремле признают факт высокой избыточной смертности в России по итогам прошлого года. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это суровая реальность в условиях пандемии.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России по итогам прошлого года увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим 2019.