Снегопад в Париже привел к сбоям в работе общественного транспорта

Нарушено движение пригородных поездов. В городе объявлен повышенный уровень опасности из-за погоды. В последнюю неделю снегопады привели к осложнению ситуации во многих европейских странах. Сильный снег обещают и в Москве. Он начнется в ночь на пятницу и будет идти три дня.