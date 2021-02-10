Снегопад в Париже привел к сбоям в работе общественного транспорта

Нарушено движение пригородных поездов. В городе объявлен повышенный уровень опасности из-за погоды. В последнюю неделю снегопады привели к осложнению ситуации во многих европейских странах. Сильный снег обещают и в Москве. Он начнется в ночь на пятницу и будет идти три дня.
2021-02-10T15:36:39+03:00
2021-02-10T15:36:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 10 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…