Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в стране годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в стране годовой мораторий на демонтаж киосков, ларьков и других небольших торговых объектов. Он считает, что рынку нужно дать время на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Титов также отметил, что нельзя убирать законно стоящие торговые объекты под предлогом благоустройства или дорожных работ.
2021-02-10T15:36:00+03:00
2021-02-10T15:36:00+03:00
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15:36, 10 февраля 2021
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