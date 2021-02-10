Минздрав в этом году планирует запустить мобильное приложение «Мое здоровье», через которое можно будет записаться к врачу и получать уведомления о приеме лекарств. Как сообщил сегодня глава ведомства Михаил Мурашко, все это должно улучшить медицинское обслуживание населения.