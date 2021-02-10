Минздрав в этом году планирует запустить мобильное приложение «Мое здоровье», через которое можно будет записаться к врачу и получать уведомления о приеме лекарств. Как сообщил сегодня глава ведомства Михаил Мурашко, все это должно улучшить медицинское обслуживание населения.
2021-02-10T15:34:56+03:00
2021-02-10T15:34:56+03:00
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15:34, 10 февраля 2021
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