Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова. Ему вменяется склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Волков объявлен в межгосударственынй розыск, то есть в пределах территории стран СНГ.
2021-02-10T15:33:22+03:00
2021-02-10T15:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 10 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…