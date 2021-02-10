Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, заочно арестовал на два месяца руководителя сети штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова. Ему вменяется склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Волков объявлен в межгосударственынй розыск, то есть в пределах территории стран СНГ.