Говорить об отмене масочного режима в Москве преждевременно – депутат МГД

Говорить об отмене масочного режима в Москве преждевременно. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Таким образом она ответила на вопрос, не стоит ли Москве последовать примеру Удмуртии, власти которой отменили обязательное ношение масок.

«Удмуртия и Москва — это два разных региона. Я не знаю, какая эпидемиологическая ситуация в Удмуртии, а у нас на сегодня зарегистрировано 1,5 тысячи москвичей, которые заболели коронавирусом», — рассказала Л.Стебенкова.

Она подчеркнула, что вопрос о том, снимать маски или нет, определяет оперативный штаб, который работает в Москве. «Понятно, что хочется поскорее закончить ограничительные меры. Поэтому мы хотим обратиться к москвичам, чтобы они принимали участие в вакцинации. Вакцина очень хорошая, никаких отрицательных последствий вакцинации нет. Это как раз приблизит момент, когда мы сможем снять маски», — заключила Л.Стебенкова.