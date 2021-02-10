Спикер парламента Новой Зеландии потребовал покинуть заседание представителя коренного народа за отсутствие галстука

Спикер парламента Новой Зеландии потребовал покинуть зал заседаний представителя коренного народа этой страны за то, что тот был без галстука.

По сообщению агентства Рейтер, председательствовавший на заседании, дважды прервал выступление Равири Вайтити, главы новозеландской общины народности маори, и когда он вновь пытался продолжить свою речь, потребовал вывести его из зала. Вместо галстука, который Вайтити в интервью Нью Зиланд Хералд назвал, цитата, «колониальной удавкой», соблюдая требуемый регламентом дресс-код, он надел национальное украшение таонга, кулон из нефрита, популярный среди представителей его этноса. В статье, написанной депутатом для местной газеты, он пояснил, что тем самым отстаивает, снова цитата, «право маори оставаться маори, в парламенте или в пабе. Дело вовсе не галстуке, а в культурной идентичности и в равенстве всех и каждого».

Рейтер отмечает, что после выборов, прошедших в конце прошлого года, парламент Новой Зеландии можно назвать самым представительным органом законодательной власти в стране за всю ее историю. Почти половина парламентариев – женщины, а помимо народности маори, парламент представлен депутатом-африканцем, выходцами из Шри Ланки и членами ЛГБТ-сообщества.

Премьер-министр страны на вопрос о том, как она расценивает конфликт между спикером и депутатом, сказала, что для нее неважно, носят ли народные представители галстук или нет, поскольку, «у всех нас есть дела поважнее».