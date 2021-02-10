Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство над Крымом. Как сообщает ТАСС, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил заместителю генсека НАТО Патрику Тернеру. Он также отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.
2021-02-10T15:03:41+03:00
2021-02-10T15:03:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788342-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…