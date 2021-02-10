Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство над Крымом. Как сообщает ТАСС, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил заместителю генсека НАТО Патрику Тернеру. Он также отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.