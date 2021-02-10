Дума приняла закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам во время массовых акций

Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам во время массовых акций.

15 суток ареста по-прежнему останется самым серьезным наказанием за сопротивление сотрудникам полиции. Но при этом значительно вырастут размеры штрафов. Так вместо максимальных 1000 рублей гражданам придется заплатить вдвое, а то и вчетверо больше. Помимо этого, суд вправе назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За неповиновение сотрудникам ФСБ физлица будут обязаны отдать 4 тысячи рублей, а юрлица – до 70. Серьезные штрафы предусмотрены и в случае повторных неповиновений. В качестве санкции также в силе остаётся арест на 30 суток.

Новый закон ужесточает требования и в части организации и финансировании массовых акций. Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств, так и возврата части из них государству. Речь идет о том, что согласно принятому в декабре прошлого года закону о контроле финансирования митингов, все анонимные перечисления организаторы должны отдать государству.

Теперь закон должен рассмотреть Совет Федераций, а затем его подпишет президент, после чего он вступит в силу.