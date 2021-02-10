Власти Подмосковья отрицают гибель людей из-за проблем с подачей кислорода. В Минздраве региона утверждают, что их смерть наступила в результате других причин.

Сбой в подаче кислорода в больнице в Одинцове действительно произошел, он продолжался 12 минут, рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе ведомства. При этом там уверяют, что оперативно были задействованы мобильные аппараты искусственной вентиляции легких. В момент инцидента, как утверждается, никто не погиб, а смерть больных наступила из-за тяжести состояния. Всего в Минздраве Подмосковья сообщили о гибели двух человек. Аналогичную версию уже привел и главврач больницы.

Между тем ранее источники информагентств говорили о том, что в реанимации медучреждения в Одинцове скончались три человека. Речь шла об отделении, где находились заразившиеся коронавирусом. Причиной назывался сбой в подаче кислорода, при этом возгорания или взрыва из-за неисправности, как отмечалось, не было. Росздравнадзор уже объявил о начале проверки трагического инцидента.

В прошлом году неоднократно поступали сообщения о гибели людей в больницах из-за проблем с подачей кислорода. Наиболее резонансным стал инцидент в Ростове-на-Дону, где за одну ночь погибли 13 человек. Но власти утверждают, что к массовой гибели коронавиурсных больных привели возраст, поражение легких и сопутствующие заболевания.