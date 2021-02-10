Мэрия Москвы заявляет о готовности к мощному снегопаду, который начнется в столичном регионе в ночь на пятницу. Городские службы переведены в усиленный режим работы, — сообщил зам.мэра Петр Бирюков. По его словам, подобные снегопады столица уже переживала дважды за последние 10 лет.

По прогнозам, снег будет идти в течение трех дней.

Мэрия просит жителей столицы с пониманием относиться к работе коммунальщиков и предупреждает о возможном ограничении движения по улицам.